https://static.news.ru/photo/2199b246-4683-11ea-a1bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Екатеринбургский гарнизонный суд вынес приговор главному неврологу Центрального военного округа (ЦВО) подполковнику медицинской службы Ренату Халимову по делу о вымогательстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР. По её данным, врач вымогал 500 тысяч рублей у полковника МЧС Евгения Мучкина, увольнявшегося из-за болезни. Мучкину нужны были необходимые для получения компенсации документы. Халимов потребовал полмиллиона в обмен на своевременное предоставление заключения военно-врачебной комиссии. В противном случае он пригрозил затянуть процесс выдачи документа, передаёт URA.RU .

Ренат Халимов признан виновным в получении взятки, совершенном в крупном размере, с вымогательством, — сообщили в СК.

Невролога приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Кроме того, его лишили звания подполковника и обязали выплатить штраф в размере миллиона рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что замглавы управления ГУ угрозыска МВД Евгению Кузину предъявлено обвинение в крупной взятке.