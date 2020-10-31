Глава СК поручил доложить об обстоятельствах пожара в челябинской больнице

https://static.news.ru/photo/c1b4789a-1c1d-11eb-8fa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 74.mchs.gov.ru

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному СК доложить об обстоятельствах пожара в больнице в Челябинске и о ходе расследования.

Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Челябинской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, проведённых к настоящему времени следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в челябинской больнице № 2, где прогремел взрыв и случился пожар, скончались пятеро пациентов.

Прокурор региона Виталий Лопин заявлял, что двое пациентов с коронавирусом умерли непосредственно до взрыва, когда на время прекратилась подача кислорода, или при эвакуации. Он отметил, что эта информация проверяется.

Взрыв произошёл 31 октября в будке для хранения баллонов с кислородом на территории ковид-госпиталя. К этому моменту здесь уже работали пожарные, приехавшие по вызову из-за возгорания. По данным МЧС, огонь охватил два здания больницы, также огонь перекинулся на балконы соседнего дома. Пожар уже потушен.

Всего из здания больницы были эвакуированы 158 пациентов и 40 человек персонала. Как ранее заявляли власти региона, в результате ЧП люди не пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Ранее NEWS.ru публиковал кадры с места ЧП.