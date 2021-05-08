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Происшествия

СМИ: глава Минздрава Омской области найден живым

23:02, 09 мая 2021

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Об этом сообщил представитель поискового отряда «Лиза Алерт».

Сообщение об исчезновении министра регионального здравоохранения поступило 8 мая. На тот момент Мураховский на квадроцикле уехал в лесной массив в деревне Поспелово Большеуковского района и больше его никто не видел.

Между тем, полиция Омской области не подтвердила сведения о том, что Мураховский бал найден. «Не нашли», цитирует сообщение силовиков ТАСС.

Как сообщалось ранее, полиция подтверждает факт исчезновения руководителя Минздрава Омской области Александра Мураховского. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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