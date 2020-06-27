Глава ГК «Пионер» обнаружен мёртвым в офисе компании

Утром 27 июня тело руководителя строительной компании «Пионер» Андрея Грудина было найдено в офисе фирмы на Малой Пироговской улице в Москве.
Официальных комментариев по поводу гибели предпринимателя московский главк МВД не даёт. По информации РЕН ТВ, Грудин
Андрею Грудину был 51 год. До 2001 года он являлся руководителем и акционером компании «Петростройкомплект» (Главленинградстрой), в 2001-м основал совместно с партнёрами группу компаний «Пионер», занимающуюся в основном строительством апарт-отелей в Санкт-Петербурге и Москве. Указом мэра столицы в августе 2012 года был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы». У него остались жена и трое детей.
Как писал NEWS.ru ранее, наследники погибшего в мае миллиардера Дмитрия Босова продали его арктический проект. Теперь угольное месторождение на Таймыре принадлежит бизнесмену Роману Троценко. Он получил 75% Арктической горной компании, которую контролировала основанная Босовым группа «Аллтек».
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