Глава ГК «Пионер» обнаружен мёртвым в офисе компании

https://static.news.ru/photo/6d4ea1b6-b83d-11ea-8a59-fa163e074e61_660.jpg Андрей Грудин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Утром 27 июня тело руководителя строительной компании «Пионер» Андрея Грудина было найдено в офисе фирмы на Малой Пироговской улице в Москве.

Официальных комментариев по поводу гибели предпринимателя московский главк МВД не даёт. По информации РЕН ТВ, Грудин совершил самоубийство. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Андрею Грудину был 51 год. До 2001 года он являлся руководителем и акционером компании «Петростройкомплект» (Главленинградстрой), в 2001-м основал совместно с партнёрами группу компаний «Пионер», занимающуюся в основном строительством апарт-отелей в Санкт-Петербурге и Москве. Указом мэра столицы в августе 2012 года был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы». У него остались жена и трое детей.

Как писал NEWS.ru ранее, наследники погибшего в мае миллиардера Дмитрия Босова продали его арктический проект. Теперь угольное месторождение на Таймыре принадлежит бизнесмену Роману Троценко. Он получил 75% Арктической горной компании, которую контролировала основанная Босовым группа «Аллтек».