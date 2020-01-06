https://static.news.ru/photo/1c6cb9d6-31fb-11ea-8e63-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дыхнэ Фото: Дмитро Дьошин/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Руководитель авиаперевозчика «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхнэ заявил, что в результате крушения Boeing 737 недалеко от тегеранского аэропорта погибли 9 членов экипажа и 167 пассажиров.

Жертвами крушения стали 9 членов экипажа и 167 пассажиров. Двое погибших являются украинскими гражданами, остальные — граждане третьих стран, — сказал Дыхнэ.

Он уточнил также, что россиян среди жертв трагедии нет. По его словам, многие летевшие на борту украинского лайнера были транзитными пассажирами, поэтому граждан Украины среди них мало, передаёт ТАСС.

Много пассажиров планировали лететь транзитом из аэропорта Борисполь, так как этот рейс коннектился почти со всеми европейскими рейсами, — пояснил Дыхнэ.

Авиакатастрофа произошла утром в среду. Борт авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился недалеко от тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Все находившиеся на борту погибли. Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing 737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» приняла решение изменить маршруты рейсов, которые проходят над территорией Ирана, писал NEWS.ru.