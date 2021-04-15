Глаголом разожгла: как цветочница из Сыктывкара стала «террористкой»

Безработная жительница Сыктывкара Елена Родвикова стала фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма за несколько комментариев в соцсети «ВКонтакте». За высказывание негативных суждений о принимаемых Госдумой законах и «деятельности высших органов государственной власти» женщине грозит до семи лет заключения. Также ей заблокировали счёт в банке и включили в перечень террористов Росфинмониторинга. Она утверждает, что не является и никогда не была сторонницей радикальных действий, а резкие высказывания допустила из-за тяжёлой жизненной ситуации. При этом женщина не верит, что будет оправдана, а её адвокат надеется на положительный исход дела в ЕСПЧ. Подробности — в материале NEWS.ru.

Посоветовали сознаться

Елена Родвикова, 46-летняя жительница Сыктывкара, обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети «Интернет»). По версии следствия, с 22 декабря 2018 по 22 февраля 2019 года она написала четыре комментария в соцсети «ВКонтакте», в которых в резкой форме говорилось о деятельности Госдумы, а также присутствовал глагол «взорвать». Первая запись была оставлена под постом о принятии депутатами законопроекта об освобождении от уголовной ответственности за мошенничество, вторая — в сообществе «Россия против повышения пенсионного возраста», где обсуждалась тема сбора валежника, третья — под публикацией об одобрении кабмином законопроектов о фейках и оскорблении государственных символов, четвёртая — к посту про «введение закона об обязательном уважении к власти» (судя по всему — об оскорблении власти).

По словам жительницы Сыктывкара, до весны 2020 года она была индивидуальным предпринимателем и занималась продажей цветов. Во время пандемии женщина лишилась своего дела, и вместе с шестилетним сыном жила на алименты, а также пособие на ребёнка и выплаты малоимущим семьям. У неё есть 26-летняя дочь, которая живёт в Кирове.

В конце 2020 года Елену Родвикову первый раз вызвали в полицию, где, по её словам, сотрудники Центра противодействия экстремизму и ФСБ провели с ней беседу на предмет сетевой активности. В феврале жительница Сыктывкара оказалась уже на допросе в ФСБ, где ей объявили об уголовном деле и советовали сознаться в содеянном, ссылаясь на положительное заключение лингвистической экспертизы.

Я не признаю вину и считаю это полным бредом. Я высказывала своё мнение, а мне за это уголовную статью. Это ненормально. Силовики вели себя корректно, не били и не пытали. Но говорили: «Признавайтесь во всём, у нас тут всё равно уже всё доказано, осталось от вас подтверждение». Три сотрудника ФСБ предлагали признаться в том, что у меня был какой-то преступный умысел, какие-то преступные цели и что я не просто так писала, а призывала народ куда-то побежать и что-то делать. Они пообещали, что в этом случае будут ходатайствовать о минимальном наказании, а если не буду сотрудничать — мне же хуже будет, — рассказала Елена Родвикова NEWS.ru.

Постановление о возбуждении уголовного дела было подписано 16 февраля следователем управления ФСБ по республике Коми П. Г. Размановым. В протоколе допроса, состоявшегося в тот же день (копия документа имеется в распоряжении NEWS.ru), со слов Родвиковой тот же следователь указал, что один из комментариев женщина написала после того как депутаты Госдумы «принимают очередной закон против народа, который ухудшает положение населения». В тот момент она руководствовалась «душевным ежесекундным порывом и будучи несогласной с политикой, проводимой большинством депутатов».

В настоящее время я понимаю, что данный комментарий я опубликовала зря, поскольку находилась под влиянием длительного эмоционального напряжения, связанного с судебными тяжбами и постоянным общением с судебными приставами, — написано в документе со слов Родвиковой.

Как объяснила фигурантка дела NEWS.ru, речь идёт о её разбирательствах с судебными приставами из-за долга в банке по кредиту. Суд обязал женщину выплатить задолженность кредитной организации, после чего, как утверждает Родвикова, представители ФССП стали удерживать у неё деньги со всех доходов, включая детское пособие. Хотя, по её словам, Верховный суд «уже не раз говорил, что приставы не имеют права оставлять должника без прожиточного минимума, но нашим судам на это постановление плевать — они считают нормальным, когда на двух человек оставляют 900 рублей в месяц».

К тому же, уже когда уголовное дело было заведено, Росфинмониторинг включил Елену Родвикову в «перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» под № 7872. В связи с этим ей заблокировали счета. Сейчас она со своим адвокатом намерена обжаловать включение в этот «чёрный список».

pixabay.com

Надежда на ЕСПЧ

Как рассказал NEWS.ru адвокат Владислав Коснырев, защищающий Елену Родвикову, она не отрицает авторство спорных высказываний, но не признаёт вину, поскольку у неё «никогда не было намерения побудить кого-либо к совершению противоправных действий, то есть не было умысла на совершение упомянутых преступлений».

Свои комментарии она публиковала спонтанно, эмоционально реагируя на взволновавшие её сообщения других пользователей социальной сети и желая выразить своё мнение по общественно-значимым вопросам, затронутым в этих сообщениях. Высказывания Родвиковой не представляют общественной опасности, поскольку не повлекли и не могли повлечь каких-либо реальных негативных последствий, — отмечает Коснырев.

По его мнению, уголовное преследование женщины из республики Коми с одной стороны «вполне вписывается в существующую тенденцию закручивания гаек государством в целях ограничения публичного выражения недовольства властью». Но с другой — дело жительницы Сыктывкара «является типичной продукцией карательно-бюрократического конвейерного производства, где есть свои планы, показатели и отчётность».

Коснырев полагает, что с учётом существующей правоприменительной практики по подобным делам вероятность прекращения уголовного преследования Родвиковой или её оправдания российскими судами невелика. Но, тем не менее, он убеждён, что её спорные высказывания не выходят за пределы допустимой критики в отношении органов власти и её представителей.

Её уголовное преследование не соотносится с интересами проведения открытой дискуссии по политическим и иным проблемам, вызывающим общественный интерес и, следовательно, оно не является необходимым в демократическом обществе, а признание Родвиковой виновной воспрепятствует открытой дискуссии по общественно значимым вопросам, — говорит Владислав Коснырев.

Также адвокат уверен, что обвинение его доверительницы противоречат Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 10-я статья которой гарантирует каждому право свободно выражать своё мнение.

Это означает, что дело Родвиковой может иметь неплохие перспективы в Европейском суде по правам человека, — резюмирует юрист.

Сама фигурантка также считает, что в России её шансы на оправдательный приговор равны нулю, потому что «наше правосудие судит в сторону силовиков и власти».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.