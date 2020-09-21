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ФСБ задержала замначальника ФСИН за сбор дани с коллег

18:52, 21 сентября 2020 12
Фото: fsb.ru

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Нижнем Новгороде заместителя начальника Главного управления ФСИН РФ по Нижегородской области Виталия Гудкова.

Полковника внутренней службы подозревают в организации преступной схемы. По версии следствия, Гудков собирал дань со своих коллег, передаёт «НТА Приволжье» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Меру пресечения задержанному изберут в ближайшее время.

Ранее в Москве задержали двух высокопоставленных сотрудников МВД по подозрению в мошенничестве с клинингом. Уголовное дело против них заведено по статье 286 УК (превышение должностных полномочий). Речь идёт об оплате невыполненных работ по уборке помещений Министерства внутренних дел.

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