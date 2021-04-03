ФСБ в Дагестане изъяла незаконную партию табака на полмиллиарда рублей

https://static.news.ru/photo/bc79427c-948e-11eb-b669-96000091f725_660.jpg Фото: fsb.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности на территории Дагестана изъяли партию незаконной табачной продукции на полмиллиарда рублей. Об этом представители регионального управления спецслужбы сообщили в субботу, 3 апреля.

Склад с незаконной продукцией обнаружили в посёлке Ленинкент Кировского района Махачкалы. Операция была проведена ФСБ совместно с МВД, таможней и региональным ТУ Роспотребнадзора.

В складских помещениях, арендуемых индивидуальными предпринимателями — жителями Махачкалы, обнаружена находящаяся в незаконном обороте, в том числе немаркированная, табачная продукция, предназначавшаяся к сбыту, — цитирует сообщение от ФСБ РИА Новости.

По факту обнаружения и изъятия незаконной продукции было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171 УК РФ. Кроме того, правоохранителями было усмотрено правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ.

Как писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ задержали в Сочи ученика лицея, который намеревался устроить взрыв в образовательном учреждении. Он написал о своих планах в социальной сети «ВКонтакте». В ходе обыска у него дома было обнаружена бомба, компоненты для её изготовления и руководство по сборке взрывчатых веществ. Мотивы подростка неизвестны.