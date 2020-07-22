ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

https://static.news.ru/photo/53c9d44a-cc1a-11ea-b96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ пресекли теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии.

Четыре боевика «Исламского государства» (запрещено в РФ) были ликвидированы в лесу в Чегемском районе. Их пытались задержать, но злоумышленники начали отстреливаться. Их уничтожили ответным огнём.

В Нальчике на квартире членов запрещённой ячейки была найдена самодельная бомба, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, сообщает РИА Новости.

Террористы вели переписку с боевиками ИГ, в которой обсуждали детали планируемого теракта.

NEWS.ru писал, что против начальника колонии в Калмыкии возбудили уголовное дело после обнаружение в учреждении ячейки террористов. По данным следствия, уроженец Дагестана с середины 2013 года создал в колонии террористическое сообщество. До декабря 2019 года в него входили 100 осуждённых.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в четырёх регионах России главарей и активных членов запрещённой в РФ террористической группировки «Таблиги Джамаат». Спецоперация проходила в Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях.