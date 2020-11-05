Фельдшер пострадал при столкновении скорой с легковушкой в Москве

ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля произошло на юго-западе столицы. В результате ДТП пострадал фельдшер.
По словам представителя городских экстренных служб, инцидент произошёл рядом со станцией метро «Калужская». В настоящее время выясняются обстоятельства аварии,
Ранее NEWS.ru писал, что в Пермском крае машина скорой помощи столкнулась с грузовым автомобилем. В результате погибли два медработника. Инцидент произошёл утром 5 ноября на 20-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский. Водитель «скорой» госпитализирован.