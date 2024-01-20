Эта история всколыхнула Россию: как умер выброшенный из поезда кот Твикс

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кот Твикс, которого выбросила проводница из поезда во время стоянки в Кирове, найден мертвым. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на волонтеров и хозяев питомца. Накажут ли проводницу за смерть животного, почему погиб кот?

Почему кота Твикса выкинули на мороз из поезда

11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург нашла в вагоне кота и выбросила его на улицу, что было зафиксировано видеокамерами. Это произошло в 30-градусный мороз во время стоянки состава в Кирове. Известно, что питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных.

Хозяева кота обратились в органы правопорядка. Сотрудники кировской транспортной полиции провели проверку и опросили проводницу, после чего отказали владельцам питомца в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве. Женщина объяснила, что после посадки пассажиров ей сообщили о разгуливающем по вагону коте. Она опросила граждан, но так и не нашла хозяина животного. Решив, что кот бездомный, она выпустила его на улицу.

По словам волонтера, на остановке в Кирове хозяин кота задремал. В это время кто-то открыл переносную клетку и выпустил Твикса. Обнаружив пропажу, хозяин сразу обратился к проводнице, но та сказала, что животное сбежало.

Как умер кот Твикс

На поиски кота вышли сотни волонтеров. В ночь с 19 на 20 января труп животного обнаружили недалеко от железнодорожного полотна в восьми километрах от кировского вокзала.

«Кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда на станции в Кирове, нашли мертвым. Об этом сообщила участница поисков, которая была на связи с хозяйкой. Владельцы уже опознали питомца. У него на животе кусаная рана», — сообщает Telegram-канал RT.

Согласно предварительной информации, кот стал жертвой нападения крупной собаки. Соответствующие следы были зафиксированы рядом с местом, где обнаружили мертвое животное.

«Кот Твикс погиб совсем недавно. Он смог выживать один на морозе на протяжении недели. Животное нашли у железнодорожного переезда. Мужчина, который его обнаружил, сказал, что рядом с Твиксом было много следов крупной собаки», — пишет Telegram-канал Baza.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Накажут ли проводницу за смерть кота Твикса

Инцидентом со смертью кота Твикса занимается Свердловская транспортная прокуратура. В РЖД накануне извинились за это происшествие и пообещали провести служебное расследование.

В то же время в Сети появилась петиция с призывом инициировать уголовное дело в отношении проводницы поезда, которая выпустила питомца на мороз. Документ подписали уже более двух тысяч человек.

Юрист Александр Хаминский в разговоре с NEWS.ru отметил, что в ходе проверки могут вскрыться факты, подтверждающие невиновность проводницы. По его словам, до сегодняшнего момента отсутствовал факт причинения ущерба. Окончательные выводы сделают следствие и суд.

«Правоохранители должны проверить ее поступок на такие уголовно наказуемые составы, как самоуправство (ст. 330 УК РФ, арест до шести месяцев), умышленная или по неосторожности порча имущества (ст. 167, 168 УК РФ, лишение свободы на срок до одного-двух лет), а также халатность (ст. 293 УК РФ, арест до трех месяцев). Как неоднократно заявлялось ранее, говорить о статье о жестоком обращении с животными пока не приходится ввиду отсутствия прямого умысла», — указал юрист.

Как подчеркнул Хаминский, если кот ехал с проездным документом именно в том вагоне, который обслуживала выкинувшая его проводница, то она должна была об этом знать.

«Возможно, на Твикса был оформлен билет, но при посадке в вагон не был предъявлен, и пассажир проследовал в купе, не предупреждая о наличии особого груза. Сегодня многие переноски для мелких животных практически не отличаются от обычных сумок, и проводник могла этого не заметить», — констатировал спикер NEWS.ru.

Почему россияне переживали за кота Твикса, когда идет СВО

Политик Олег Царев в своем Telegram-канале прокомментировал гибель кота Твикса в контексте проведения Россией специальной военной операции. По его словам, каждый день на фронте погибают люди с обеих сторон, но при этом судьба выброшенного на мороз кота сильно волнует российскую общественность. Как подчеркнул Царев, этот факт стоит воспринимать исключительно в положительном ключе.

«История всколыхнула Россию. <...> Поразительно. Каждый день рвутся снаряды, по обеим сторонам линии фронта погибают люди. Счет за время конфликта идет на сотни тысяч погибших. А люди так переживают за рыжего кота. И знаете, это хорошо», — пишет политик.

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