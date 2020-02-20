https://static.news.ru/photo/dcd8ee82-540c-11ea-80e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Жительница Эстонии Анна Финсерасен сбежала от мужа вместе с детьми в Россию. Она подозревает мужчину в педофилии.

Женщина стала замечать странные наклонности у супруга восемь лет назад, когда семья проживала в Норвегии. По её словам, мужчина странно купал старшую дочку.

Женщина решила, что ей показалась, но отношения между супругами испортились. Она подала на развод, и суд постановил, что дети будут жить с матерью, но раз в два месяца могут ездить к отцу. Кроме того, женщина сообщила о своих догадках в органы опеки, однако ей не поверили. Тогда она переехала в Эстонию.

Журналистам Life Анна Финсерасен рассказала , что дети стали рассказывать, что купаются вместе с отцом голыми, а также спят без одежды.

Я ему об этом сказала, на что он мне ответил, что больше такого не повторится. Но дети всё равно приезжали с раздражёнными гениталиями. Старшая дочка просыпалась и кричала, — сообщила Анна Финсерасен.

Позже женщина обратила внимание, что прощаясь с отцом, дочь поцеловала его в область паха. Тогда она поговорила с детьми и обратилась в полицию. Гинекологи подтвердили опасения женщины. Против мужчины и его отца возбудили уголовное дело. Оказалось, что свёкор был ранее судим за педофилию. Суд оправдал мужчин, несмотря на заключения медиков и психологов. После этого отец детей подал ответный иск в суд и добился права исключительного попечения над детьми.

Анне Финсерасен не удалось обжаловать решение в Таллинском окружном суде. Суд постановил передать отцу детей до 9 января, однако женщина уехала в Россию, где у неё есть родственники. Анна рассказала, что в Эстонии её объявили в розыск.

Адвокат эстонки считает, что в деле могло не обойтись без коррупции. По его словам, власти Эстонии начали безосновательную атаку на женщину. Теперь Анна Финсерасен просит помощи у России.

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