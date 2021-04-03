Электричка загорелась в Калужской области

https://static.news.ru/photo/9e2890dc-954e-11eb-a0f4-96000091f725_660.jpg Фото: epp.genproc.gov.ru

На станции Малоярославец Калужской области загорелась электричка, пассажиров успели оперативно вывести из вагонов. Пострадавших нет. Причина пожара ещё не установлена.

В 12:12 на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец — Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда, — сообщили РИА Новости в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Пожарные оперативно потушили возгорание. Пассажиров электрички пересадили на экспресс Калуга — Москва в 13:11, который проследовал до Апрелевки со всеми остановками поезда 6306. Инцидент не оказал влияния на движение других электропоездов.

Как писал NEWS.ru, человек погиб, попав под электричку на железнодорожной станции на востоке Москвы. Инцидент произошёл на станции Новогиреево. Тело было обнаружено на железнодорожных путях. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что с рельсов сошли два вагона пассажирского поезда Taroko Express в горном тоннеле «Дациншуй» на востоке Тайваня.