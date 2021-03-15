Эксперту по делу «пьяного мальчика» вынесли приговор

https://static.news.ru/photo/4e55dc9e-85a0-11eb-861a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Кировской области вынес приговор эксперту, выявившему этанол в крови погибшего в результате ДТП шестилетнего мальчика. Эксперта приговорили к шести месяцам исправительных работ. Кроме того, из его зарплаты в доход государства будет удерживаться 5% средств.

Уголовное дело против врача-судмедэксперта Сергея Насонова рассмотрели в Уржумском районном суде региона. Его осудили по статье «Халатность». Суд установил, что эксперт провёл исследование тела погибшего «поверхностно», а также не перепроверил полученные результаты. Таким образом, судмедэксперт написал в заключении, что в крови мальчика было 0,51 промилле этилового спирта.

Отмечается, что эти нарушения причинили родителям и близким родственникам погибшего ребёнка существенный моральный вред и глубокие душевные переживания, подорвали авторитет государственных судебно-экспертных учреждений страны, передаёт ТАСС.

Напомним, майор полиции сбил шестилетнего мальчика, который катался на велосипеде, 13 июля. ДТП произошло в селе Буйское Уржумского района Кировской области. Результаты экспертизы показали, что в крови малыша было обнаружено 0,51 промилле этанола.

Кроме того, получив информацию о ДТП, Насонов не приехал на место происшествия и не осмотрел тело погибшего мальчика. Эксперт начал исследование тела лишь 15 июля. Тогда он взял только образец крови погибшего, который несколько дней хранился вне холодильника.

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении специалиста, который выявил алкоголь в крови сбитого шестилетнего мальчика в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.