Экс-замглавы ПФР отправился в колонию за взятку в 4,5 млн рублей

Московский суд приговорил к четырём годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова за получение взятки в размере 4,5 млн рублей. Суд прошёл в закрытом режиме, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Иванов решением столичного суда признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а другой фигурант — директор департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Обоим назначили без штрафа по четыре года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, куда их уже этапировали, — сообщил инсайдер.

Копейкин и Иванов признали свою вину, подписав с Генпрокуратурой соглашение о сотрудничестве. Во время следствия фигуранты дела были переведены под домашний арест и заключены под стражу в зале суда после оглашения приговора. В связи с тем, что в ходе прений сторон в суде прокурор попросил для Иванова семь лет лишения свободы и 140 млн рублей штрафа, вынесенное решение уже обжаловано гособвинением в апелляционной инстанции Мосгорсуда из-за мягкости приговора. Из подсудимых обжаловал приговор только Копейкин.

Иванов и Копейкин были арестованы в июле 2019 года. Их обвинили в покровительстве неустановленных лиц за крупные суммы денег. Они ежемесячно присылали по 200 тысяч рублей Копейкину на банковский счёт, который делился прибылью с Ивановым.

Ранее экс-начальника Россельхознадзора по Иркутской области обвинили в коррупции. Он оказывал покровительство своим подчинённым за взятку в 400 тысяч рублей.