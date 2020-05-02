Двое пострадали при взрыве на плавбазе в Приморье

Два человека получили ожоги и травмы в результате взрыва газового баллона на крупнейшей в России плавбазе в Находке.
ЧП произошло во время огневых работ на плавбазе «Всеволод Сибирцев». Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии,
По данным собственного источника РИА Новости, один из пострадавших
Как писал NEWS.ru ранее, три человека стали жертвами ЧП в Самаркандской области Узбекистана, где в одном из жилых домов взорвался газ. Об этом сообщили в МЧС страны.
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