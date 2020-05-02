Двое пострадали при взрыве на плавбазе в Приморье

https://static.news.ru/photo/aeb76e6a-8c1b-11ea-8487-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/anbavl

Два человека получили ожоги и травмы в результате взрыва газового баллона на крупнейшей в России плавбазе в Находке.

ЧП произошло во время огневых работ на плавбазе «Всеволод Сибирцев». Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока.

По данным собственного источника РИА Новости, один из пострадавших скончался , на плавбазе начался пожар.

Как писал NEWS.ru ранее, три человека стали жертвами ЧП в Самаркандской области Узбекистана, где в одном из жилых домов взорвался газ. Об этом сообщили в МЧС страны.