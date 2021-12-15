Двое погибли при пожаре в центре Москвы

Два человека погибли и ещё один пострадал в результате пожара в центре Москвы. Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании школы на Таганской улице, пишет Telegram-канал «112». Площадь пожара составила 50 «квадратов».

Спасатели оперативно потушили пламя, однако при осмотре уже потушенного здания обнаружили тела двух мужчин и ещё одного пострадавшего. По предварительным данным, жертвами пожара стали бездомные.

Причины возгорания выясняются. Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее в Гонконге десятки людей оказались заблокированы в торговом центре из-за сильного пожара. Речь идёт о 38-этажном Всемирном торговом центре Козуэй-Бэй. По предварительным данным, сообщения о возгорании начали поступать в 12:37 по местному времени (07:37 мск). Отмечается, что изначально на крыше охваченного огнём здания находились 100 человек.