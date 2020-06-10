Двое мужчин в Екатеринбурге избили пенсионера из-за сумки

https://static.news.ru/photo/0c0f31f6-ab0c-11ea-b4e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой мужчина стал жертвой нападения двух злоумышленников, когда вышел из супермаркета. Они отобрали у него сумку и избили. Инцидент произошёл в Екатеринбурге.

Очевидцами происшествия стали сотрудники супермаркета, которые вызвали полицию. Силовики нашли одного из грабителей, который был пенсионера ногами. Им оказался местный житель, работающий мойщиком автомашин. Он дважды привлекался к ответственности за кражу и разбойное нападение, сообщает издание «Подъём» со ссылкой на пресс-службу МВД по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

NEWS.ru писал, что более половины преступлений в РФ оказались связаны с хищением имущества. Так, за первые три месяца 2020 года кражи, грабежи, разбои и мошенничества составляли 51% от всех зарегистрированных преступлений.