Двое мужчин в Екатеринбурге избили пенсионера из-за сумки

Пожилой мужчина стал жертвой нападения двух злоумышленников, когда вышел из супермаркета. Они отобрали у него сумку и избили. Инцидент произошёл в Екатеринбурге.
Очевидцами происшествия стали сотрудники супермаркета, которые вызвали полицию. Силовики нашли одного из грабителей, который был пенсионера ногами. Им оказался местный житель, работающий мойщиком автомашин. Он дважды привлекался к ответственности за кражу и разбойное нападение,
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
NEWS.ru писал, что более половины преступлений в РФ оказались связаны с хищением имущества. Так, за первые три месяца 2020 года кражи, грабежи, разбои и мошенничества составляли 51% от всех зарегистрированных преступлений.
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