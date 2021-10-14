Два здания и 10 автомобилей загорелись на юге Москвы

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Рейс из Доминиканы в Екатеринбург не смог совершить посадку в международном аэропорту Кольцово из-за сильного смога. Пресс-служба аэропорта сообщила, что самолёт ушёл на запасной аэродром в Тюмень. Об этом пишет портал E1.

Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге рейс ZF-944 из Ла-Романы ушёл на запасной аэродром в Тюмень. Остальные самолёты садятся и взлетают по расписанию, — рассказали в пресс-службе Кольцово. Из-за инцидента задержался...