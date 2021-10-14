Два здания и 10 автомобилей загорелись на юге Москвы

На Котляковской улице в Москве (Южный административный округ), загорелись два здания и 10 автомобилей, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В беседе с NEWS.ru представители ГУ МЧС РФ по мегаполису добавили, что общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.
В 09:23 пожар локализован. Причину установят после полной ликвидации. Произошло возгорание на общей площади в 100 кв. м. О пострадавших пока не сообщалось. Проходила информация о том, что якобы где-то ангар загорелся, — нет, в ангаре загорания нет, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.
Для ликвидации пожара к месту ЧП стянуты 16 единиц техники (56 человек личного состава), подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Екатеринбург окутан смогом из-за тлеющего на большой глубине торфяника, из-за чего жителям города стало тяжело дышать. Открытого огня при этом нет. Помимо проблем с воздухом, по словам жителей города, на улицах ухудшилась видимость.