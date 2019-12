В результате два человека были застрелены, ещё шестеро получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Media briefing from @SheriffEd_HCSO on shooting that resulted in 2 deaths and multiple wounded individuals in the 500 block of Smart St. #hounews https://t.co/vPwn8plsOY