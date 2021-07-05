Два человека погибли при оползне в Японии

Оползень в городе Атами к юго-западу от Токио привёл к двум жертвам, спасателям удалось спасти 19 человек. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, сообщает агентство Kyodo.

На данный момент у нас есть информация о двух погибших, ещё двое пострадали. В настоящее время спасены 19 человек. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Ущерб, по предварительным оценкам, нанесён 130 домам и постройкам, — сказал премьер.

Оползень протяжённостью около 2 км сошёл в Атами утром 3 июля. Причиной стихийного бедствия стали ливни, идущие уже несколько дней. Пропавших без вести ищут вторые сутки.

Ранее стало известно, что около 20 человек пропали без вести в Японии в результате схода мощного оползня в префектуре Сидзуока. Оползень снёс несколько домов и повредил инфраструктуру в городе Атами. Более 2,8 тысячи домов в регионе остались без электричества. Местные власти запросили помощи для проведения спасательной операции.