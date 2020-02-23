https://static.news.ru/photo/6cf91be6-5646-11ea-8550-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Семь человек пострадали в Красноярском крае после неудачного спуска с горы. Двоим из них потребовалось госпитализация. Инцидент произошёл на Манской петле — наиболее популярном месте в регионе у туристов.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, травмы средней степени тяжести были диагностированы у трёх женщин и четырёх мужчин, один из которых отказался от госпитализации.

Пострадавшие доставлены в КГБУЗ «Дивногорская МБ». Госпитализированы два человека, четыре после осмотра направлены на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

Всего в операции по спасению людей участвовали шесть единиц техники и 12 сотрудников МЧС.

NEWS.ru сообщал, что российская туристка пропала в Грузии 15 февраля после схода лавины. Инцидент произошёл на горнолыжном курорте в Гудаури. Четыре человека катались в районе горы Садзеле без необходимого снаряжения в запрещённой зоне. Они спровоцировали сход лавины. Спасатели сумели сразу вытащить из-под снега трёх граждан России.