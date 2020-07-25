Доброволец из храма Святых Петра и Павла в Нанте признался в его поджоге

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Волонтёр, помогавший в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте, где случился пожар, признался, что это он его поджёг.

Огонь в храме вспыхнул 18 июля, прокуратура возбудила дело об умышленном поджоге и на следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего выходца из Руанды, который, как выяснилось, должен был запереть храм в день пожара, но отпустила его, не предъявив обвинений. По словам следователей, 39-летний мигрант первоначально был задержан, чтобы проверить «противоречия в его расписании». После беседы с полицейскими его решили не оставлять под стражей.

24 июля мужчину вновь задержали и доставили к следственному судье, который предъявил ему обвинения в поджоге. Волонтёр признался, что поджёг храм под большим и малым органами и у электрощита. Информации о том, каковы были мотивы преступления нет. Теперь поджигателю грозит до десяти лет лишения свободы и €150 тысяч штрафа, передаёт Ouest France.

Как писал NEWS.ru ранее, французский фонд наследия сообщил о начале сбора пожертвований после пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Деньги направят на реставрацию сгоревшего органа. Средства собирают совместно с Министерством культуры страны.