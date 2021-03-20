Директора фонда капремонта Приморья подозревают в превышении полномочий

Директор приморского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Андрей Горелов арестован по подозрению в превышении должностных полномочий. Такую меру пресечения избрал Первореченский районный суд Владивостока, сообщили в СУ СК РФ по региону.
По данным следственного управления, Андрей Горелов
Как полагает следствие, Горелов с января по сентябрь 2020 года оказывал покровительство и способствовал успешной предпринимательской деятельности коммерческой фирмы, занимавшейся продажей строительных материалов.
В рамках дела проведены обыски, идёт допрос свидетелей.
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