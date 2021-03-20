Директора фонда капремонта Приморья подозревают в превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/c9f20fa6-c0ae-11ea-9dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор приморского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Андрей Горелов арестован по подозрению в превышении должностных полномочий. Такую меру пресечения избрал Первореченский районный суд Владивостока, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По данным следственного управления, Андрей Горелов арестован на два месяца.

Как полагает следствие, Горелов с января по сентябрь 2020 года оказывал покровительство и способствовал успешной предпринимательской деятельности коммерческой фирмы, занимавшейся продажей строительных материалов.

В рамках дела проведены обыски, идёт допрос свидетелей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с соучастниками был задержан по делу о взяточничестве на сумму более 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.