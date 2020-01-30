https://static.news.ru/photo/c0f730ac-4336-11ea-a651-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

В Екатеринбурге задержали директора пермской мини-гостиницы «Карамель», где из-за прорыва трубопровода с горячей водой погибли пять человек, включая ребёнка.

Прилетел рейсом в Екатеринбург, его задержали, — сообщил источник ТАСС.

Трагедия произошла в ночь на 20 января, когда в хостеле, расположенном в подвале жилого дома по адресу: улица Советской Армии, 21, одну из комнат залило кипятком, заживо сварив находящихся в ней спящих постояльцев. Помимо погибших, ещё трое с тяжёлыми ожогами были доставлены в больницу.

Ранее NEWS.ru писал, что в рамках уголовного дела о смертельном происшествии в мини-отеле «Карамель» задержан сотрудник надзорного подразделения ГУ МЧС по Пермскому краю Разиф Исмакаев.