Дети в костюмах единорогов напали на ювелирный магазин на Сахалине

https://static.news.ru/photo/e7b6dc06-78c3-11eb-a5c0-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Spicker, via imago-images.de/Global Look Press

На ювелирный магазин в Южно-Сахалинске было совершено нападение — злоумышленники проникли в торговую точку, разбили молотком витрину и скрылись. Однако это были не матёрые бандиты и не грабители — как рассказала сотрудница торговой точки, виновниками инцидента оказались дети в костюмах единорогов.

В Instagram женщина опубликовала видео с места происшествия: хорошо видна разбитая витрина и множество осколков стекла. Продавщица, находившаяся в этот момент за прилавком, попыталась догнать юных вандалов, однако не сумела.

moon_jewelry_sakh/instagram.com

Мы пока вообще ничего не поняли, вызываем полицию. Но это что-то вообще неадекватное. <...> Ничего вроде не похитили, но мы не поняли, что это было, — рассказала автор видео.

Она предположила, что дети либо хулиганили, либо сделали это на спор. По её словам, администрация магазина изучит записи камер наблюдения, чтобы установить все подробности случившегося. Чуть позже она опубликовала фото сотрудников полиции, работавших на месте происшествия.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что жительница американского города Джексонвилл (штат Флорида) в инвалидном кресле смогла ограбить один из банков. Гражданка угрожала «убить всех», кто находился внутри. По предварительным данным, 39-летнюю женщину до инцидента уже видели в электрической коляске. 22 февраля 2021 года она явилась в кредитную организацию, где у неё произошла ссора с кассиром.