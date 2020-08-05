Десять детей отравились в гостинице в Находке

https://static.news.ru/photo/9963d4c4-d796-11ea-baa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту отравления десяти детей в Находкинском городском округе.

Инцидент произошёл в посёлке Врангель. Уточняется, что все дети были госпитализированы и в настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту прокуратурой города Находки с привлечением специалистов Роспотребнадзора организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, — сообщает прокуратура.

По результатам проверки будет принято решение о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Как писал NEWS.ru ранее, в Иордании более 700 человек госпитализировали после массового отравления шаурмой. Инцидент произошёл под Амманом.