Десять детей отравились в гостинице в Находке

Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту отравления десяти детей в Находкинском городском округе.
Инцидент произошёл в посёлке Врангель. Уточняется, что все дети были госпитализированы и в настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное.
По данному факту прокуратурой города Находки с привлечением специалистов Роспотребнадзора организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, — сообщает прокуратура.
По результатам проверки будет принято решение о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.
Как писал NEWS.ru ранее, в Иордании более 700 человек госпитализировали после массового отравления шаурмой. Инцидент произошёл под Амманом.