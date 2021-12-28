Дело о взятке против мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко, подозреваемого в получении взятки, передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил на пресс-конференции прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, надзор осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры.

Дело возбуждено и передано в центральный аппарат Следственного комитета, поэтому я не имею права тут комментировать, — сказал Табельский.

Ранее в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудниками регионального УФСБ России установлен факт получения взятки Алексеенко. Против мэра было возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Впоследствии стало известно, что Алексеенко вернулся на своё рабочее место и продолжает исполнять обязанности, несмотря на обыски в здании администрации и заявление Следственного комитета о возбуждении уголовного дела.

По информации силовиков, в 2018 году Алексеенко, будучи первым вице-губернатором Краснодарского края, через посредника получил дорогостоящее ружьё стоимостью 1,6 млн рублей за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии возведённого многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на наличие ряда недостатков.