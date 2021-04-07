Дело о подлоге на 158 млн рублей возбудили в Хабаровском крае

https://static.news.ru/photo/77389446-9813-11eb-a9c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело по факту служебного подлога на 158 млн рублей возбуждено после работ на первом этапе строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре.

Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края. Строительство дамбы в три этапа обойдётся краевому ГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» в 9 млрд рублей. Контракт подписан с АО «Уральская энергетическая строительная компания».

Заказчик принял и произвёл подрядчику оплату в размере 158 миллионов рублей по фактически невыполненным в полном объёме работам. В официальные документы внесены заведомо ложные сведения об объёме выполненных подрядчиком работ в целью невозврата средств в краевой и федеральный бюджет, — отмечает прокуратура.

Строительство началось в 2017 году и должно закончиться в 2024 году. Общая протяженность трёх дамб в Комсомольске-на-Амуре составит 26 км.

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