Пожар в пятиэтажке по адресу: улица Гусарова, 23 в Красноярске произошёл, по разным источникам, поздно вечером 15 сентября либо около двух часов ночи 16 числа. В квартире проживала семья с двумя детьми, у них же в это время гостили родственники, у которых также было двое детей. Сообщается, что крики соседей услышала пенсионерка, живущая этажом ниже, и вызвала пожарных.

По прибытии первого пожарного подразделения через восемь минут было обнаружено открытое пламя из окна на третьем этаже. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей, — прокомментировали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Тушение огня на площади 40 метров заняло около двух часов. Рассматривается основная версия — это короткое замыкание электропроводки. Со слов специалиста, который обследовал место пожара, проводка была старой и не выдержала высокого напряжения, возникшего в результате подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть, добавили в ведомстве.

ГУ МЧС России по Красноярскому краю

По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В настоящее время на месте работают следователи, специалисты других ведомств, которые устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего, назначены пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщила пресс-служба СК.

Наутро 16 сентября выяснилось, что среди погибших — прокурор Лесосибирска Красноярского края Василий Федорцов. После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко. По её словам, помимо короткого замыкания будут проверены и другие версии.

Несчастье страшное, — рассказал «Комсомольской правде» источник в Лесосибирске. — Василий Владимирович с семьей только что прилетел с отдыха. Остался ночевать в Красноярске у сестры. А потом собирались вернуться в Лесосибирск. И вот такое произошло. Говорят, там в квартире отопление еще не дали, включили камин, вот сеть и не выдержала. В пожаре погибли все — сам прокурор, его супруга, двое сыновей. И семья сестры. Он сам у нас недавно, назначили несколько месяцев назад.

Федорцов родился в 1983 году. Был женат, воспитывал двоих сыновей. В органах прокуратуры работал с 2006 года. Начинал прокурорскую деятельность в должности помощника Боготольского межрайонного прокурора. С октября 2010 года по 29 апреля 2019-го работал прокурором Пировского района. Позже приказом генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность прокурора Лесосибирска.