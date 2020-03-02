Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Константина Котова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.



Суд определил: передать на новое апелляционное рассмотрение в Мосгорсуд, назначить меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, — огласила решение председательствующая судья Васильева.



Представители прокуратуры просили смягчить приговор до одного года «ввиду чрезмерной скорости предыдущего постановления». Защита в лице 12 адвокатов просила полностью отменить приговор, а Котова немедленно освободить. Также на заседание явились представители уполномоченного по правам человека и заявили свою жалобу. В ней они просили пересмотреть приговор.



Осуждённый участвовал в заседании по видеосвязи из колонии.



Прокуратура вышла с представлением о пересмотре приговора после поручения президента проверить приговор Котову и «при необходимости принять меры прокурорского реагирования».



5 сентября Тверской суд признал Котова виновным и приговорил к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима, 14 октября Мосгорсуд оставил это решение в силе.



Его осудили по статье 212.1 (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), известной как «дадинская». До этого момента единственным осуждённым по этой статье был Ильдар Дадин. Позже Верховный суд отменил приговор.



Котова задержали 10 августа после митинга на проспекте Сахарова, но позже отпустили. В ночь на 13 августа у него прошёл обыск, затем он был допрошен в СК.



Следствие считает, что обвиняемый более двух раз за полгода нарушил порядок на публичных акциях и митингах. Расследование по его делу завершилось в рекордные сроки — за два с половиной дня, судебные слушания также длились всего два дня.



Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель генпрокурора РФ потребовал смягчить приговор активисту Котову.