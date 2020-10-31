Число жертв землетрясения в Турции выросло до 60 человек

Спасатели обнаружили новые тела жертв землетрясения в Турции. По последним данным, погибшими в результате стихийного бедствия считаются 60 человек.
В результате землетрясения погибли 60 человек, 940 человек получили ранения, — передаёт ТАСС сообщение Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.
Поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент 218 человек, получившие травмы разной степени тяжести, остаются в больницах.
Ранее сообщалось о 52 погибших жителях города Измир на западе Турции, писал NEWS.ru. Пострадавший от стихии город посетил президент страны Реджеп Эрдоган.
Вице-президент Фуат Октай заявлял, что 26 сильно повреждённых зданий в Измире будут срочно снесены. 2076 сотрудников поисково-спасательных служб продолжают работу на обломках восьми зданий.
Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.