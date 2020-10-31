Число жертв землетрясения в Турции выросло до 60 человек

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Толпа примерно из 500–800 молодых людей напала в ночь с 31 октября на 1 ноября на полицейских в центре Франкфурта-на-Майне.

Об этом сообщает газета Bild. По информации издания, дежурный патруль находился на одной из торговых улиц города, когда был неожиданно атакован. В полицейских летели камни и бутылки. Только после прибытия...