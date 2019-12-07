Участвовавший в ликвидации возгорания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пожарный скончался в больнице. Таким образом, число жертв пожара возросло до восьми.
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Скончавшегося в больнице пожарного звали Сергей Шатохин. 10 пострадавших продолжают находиться в лечебных учреждениях города. Судьба ещё 10 человек остаётся неизвестной до сих пор. Поисково-спасательные работы в колледже продолжаются.
Как сообщал News.ru, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался 4 декабря в 10:12 по местному времени (11:12 по Москве) на третьем этаже здания. Площадь возгорания составила 700 кв. м. По факту пожара было возбуждено уголовное дело. 7 декабря украинская полиция заявила, что по делу установлены двое подозреваемых.
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