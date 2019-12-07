https://static.news.ru/photo/e0d627fc-1929-11ea-84a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvs.gov.ua

Участвовавший в ликвидации возгорания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пожарный скончался в больнице. Таким образом, число жертв пожара возросло до восьми.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины. Первую погибшую обнаружили в день происшествия 4 декабря. 5 декабря было найдено ещё одно тело. Двоих погибших нашли под завалами 6 декабря, ещё трое были найдены 7 декабря.

Скончавшегося в больнице пожарного звали Сергей Шатохин. 10 пострадавших продолжают находиться в лечебных учреждениях города. Судьба ещё 10 человек остаётся неизвестной до сих пор. Поисково-спасательные работы в колледже продолжаются.

Как сообщал News.ru, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался 4 декабря в 10:12 по местному времени (11:12 по Москве) на третьем этаже здания. Площадь возгорания составила 700 кв. м. По факту пожара было возбуждено уголовное дело. 7 декабря украинская полиция заявила, что по делу установлены двое подозреваемых.