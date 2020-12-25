Число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до двенадцати

https://static.news.ru/photo/f81f90a4-4675-11eb-8068-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Число получивших травмы в результате опрокидывания рейсового автобуса, следовавшего из Москвы в Волгоград, выросло.

По уточнённой информации, ранены 12 человек, 11 из которых понадобилась госпитализация, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось о четырёх погибших и трёх пострадавших, среди раненых есть дети. Предположительно, водитель уснул за рулём. Кроме того, из-за сильного ветра на трассе имеются снежные перёметы, это также могло спровоцировать опрокидывание транспорта.

Авария произошла на 247-м километре трассы Р-22 в районе населённого пункта Высокое, на момент ДТП в автобусе находились 26 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, в Екатеринбурге служебный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. 12 человек пострадали, девять — госпитализированы. По данным УГИБДД МВД РФ по Свердловской области, инцидент произошёл на улице Селькоровской.