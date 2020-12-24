На Урале 12 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

https://static.news.ru/photo/ddce99c6-45b6-11eb-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП Нижний Тагил/vk.com

В Екатеринбурге служебный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. 12 человек пострадали, девять — госпитализированы.

По данным УГИБДД МВД РФ по Свердловской области, инцидент произошёл на улице Селькоровской. Сейчас движение на месте происшествия затруднено, работают сотрудники полиции.

По предварительным данным, водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП травмы получили 12 человек, — передаёт ТАСС слова источника в ГИБДД.

Сейчас пострадавших осматривают медики. Девять человек госпитализировали в травматологическую больницу, трое отказались от госпитализации. По данным горздрава Екатеринбурга, все пострадавшие получили нетяжёлые травмы. На месте происшествия работали пять бригад станции скорой помощи, из них две — реанимационные.

В прокуратуре Свердловской области рассказали, что грузовик сломался и стоял на обочине дороги. В свою очередь служебный автобус двигался в попутном ему направлении. Водитель в какой-то момент отвлёкся и столкнулся со стоящим у дороги грузовиком. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

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