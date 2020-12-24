Мисс мира — 1960 погибла под колёсами автобуса

https://static.news.ru/photo/907d72e0-45ad-11eb-9bbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Public Domain

Первая аргентинская победительница конкурса красоты «Мисс мира» Норма Компальо погибла в ДТП.

Несчастный случай произошёл, когда пожилая женщина вышла из дома, чтобы купить продуктов. Как рассказала племянница погибшей Карла, её тётя переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда на неё наехал автобус, передаёт издание La Nation.

ДТП произошло 17 декабря. Компальо госпитализировали и ввели в состояние искусственной комы, но спустя пять суток она скончалась.

Норма Компальо выиграла в конкурсе «Мисс мира», проходившем в Лондоне в 1960 году, тогда ей был 21 год. Аргентинка стала первой представительницей своей страны, завоевавшей этот титул.

Как писал NEWS.ru, бывшая модель Playboy Виктория Валентино оказала помощь своему соседу, пострадавшему во время стрельбы. Она находилась дома и услышала грохот, который оказался выстрелами.