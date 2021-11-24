Число пострадавших при задымлении на шахте в Кузбассе достигло 40

Число пострадавших при задымлении на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 40, рассказал NEWS.ru пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик. Он отметил, что, вероятно, у работников предприятия отравление угарным газом, их осматривают медики. ЧП на объекте произошло 25 ноября.

Цифры могут меняться, но на данный момент 40 пострадавших в общей сложности, из них два «тяжёлых». Остальные между средним и лёгким. Они все доставлены в медучреждения и специалисты их осматривают, устанавливают степень тяжести. [Возможно], отравление угарным газом, пока трудно сказать, диагноз не поставили. Готовится вылет вертолёта санавиации, на месте происшествия расчищается площадка под вертолёт, — подчеркнул Дужик.

По факту задымления на шахте прокуратурой области была организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Как сообщили в ведомстве, на шахту выехали заместитель прокурора Кемеровской области — Кузбасса Анатолий Закусилов, прокурор Белово Александр Царев и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев.

Сигнал о происшествии в шахте «Листвяжная» в городе Белово поступил в экстренные службы в 05:07. Всего в шахте находились 287 человек. В настоящее время на месте работают несколько отделений горноспасателей. Эвакуировать удалось 115 человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя холдинга «СДС-Уголь», в которых входит шахта «Листвяжная».

Ранее, 3 ноября, в Кузбассе эвакуировали из-за пожара более 200 человек из шахты «Таштагольская». В момент инцидента на выработках находились более 225 человек. По данным экстренных служб, возгорание могло возникнуть из-за нарушения технологического процесса. Никто не пострадал.