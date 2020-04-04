Происшествия

Число погибших при взрыве газа в Подмосковье выросло до двух

18:59, 04 апреля 2020
Фото: АГН «Москва»

Тело второго погибшего обнаружено под завалами жилого пятиэтажного дома в Орехово-Зуеве. Там произошёл взрыв бытового газа.

Сообщение о ЧП поступило в 13:08. На Гагарина, 31 взорвалась газовая колонка. В результате обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. Под завалами оказались люди. Ранее спасатели говорили, что им удалось извлечь шестерых пострадавших.

Очевидец взрыва рассказал Ruptly, что в момент случившегося стоял на балконе. Он увидел, что из подъезда пошла пыль, у него зашатались окна.

Ранее NEWS.ru писал, что три человека находятся в реанимации после ЧП в Орехово-Зуеве.

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