Четырёхлетняя девочка погибла после падения качелей на Ямале

Четырёхлетняя девочка погибла от травмы, полученной после удара падающими качелями. Трагедия произошла в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 26 сентября в посёлке Тазовский на игровой площадке в центре посёлка во время игры на четырёхлетнюю девочку упали незакреплённые качели. Пострадавшей причинена закрытая черепно-мозговая травма. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении в городе Новый Уренгой, — говорится в сообщении.

По факту гибели возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью). Следствию предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, проанализировать документы на оборудование и дать правовую оценку действиям лиц, отвечающих за безопасность.

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