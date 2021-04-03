Четыре человека погибли при крушении яхты с экс-президентом Лаоса на борту

https://static.news.ru/photo/5425341a-9538-11eb-a6f4-96000091f725_660.jpg Фото: Kaikeo Saiyasane/XinHua/Global Look Press

Яхта с бывшим президентом Лаоса Тюммали Сайнясоном и ещё 11 пассажирами перевернулась недалеко от Вьетнама на озере Нам Нгум. Четыре человека погибли.

Судно попало в шторм. С корабля были спасены экс-президент, его младший сын и двое дочерей. Сейчас 85-летний Тюммали Сайнясон находится в госпитале. Политик занимал должность президента Лаоса с 2006 по 2016 год.

Неизвестна судьба ещё пяти пассажиров яхты. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, сообщает агентство «Синьхуа».

Ранее у берегов Турции затонул сухогруз Arvin. Экипаж состоял из 15 человек, 12 из которых были гражданами Украины. ЧП произошло у берегов Иркуму в районе провинции Бартын на севере республики. Команда корабля успела пересесть в шлюпки.

Как писал NEWS.ru, иранское грузовое судно «Бехбехан» потерпело крушение в территориальных водах Ирака. На борту находились не менее семи человек, двое из них погибли. Корабль перевозил строительные материалы из Ирана в иракский порт Умм-Каср.