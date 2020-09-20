Четыре человека погибли при крушении самолёта в Техасе

https://static.news.ru/photo/93407c70-fbb1-11ea-ba52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/GlobalLookPress

Две женщины и двое мужчин погибли при крушении легкомоторного самолёта Piper PA-46 в штате Техас в США.

Самолёт вылетел из города Остин и возвращался в Луизиану. При взлёте обнаружились проблемы с двигателем, и пилот попытался совершить аварийную посадку, передаёт ТАСС со ссылкой на CNN.

Как сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте, ведётся расследование инцидента и его обстоятельств.

Как писал NEWS.ru ранее, на лодочном параде в поддержку лидера США и кандидата в президенты страны на следующих выборах Дональда Трампа на озере Трэвис в Техасе затонули несколько катеров. Отмечается, что катера начали тонуть спустя 45 минут после начала мероприятия.