Четверо погибли при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске

https://static.news.ru/photo/6ae9d0e0-f86f-11ea-96cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть человек пострадали, четверо из них погибли в результате пожара в частном медучреждении «Чистый город» в Красноярске.

Сигнал о возгорании в здании по адресу: проспект Мира, дом 115А, поступил 16 сентября в 23.46 мск (03.46 17 сентября по местному времени). Очаг пожара находился в одном из расположенных на первом этаже клиники кабинетов. Его площадь составила десять квадратных метров, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар был ликвидирован в 01.19 мск, спасатели эвакуировали 16 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП могли стать неосторожное обращение с огнём и неисправность в электрооборудовании клиники.

Предварительно рассматриваются две причины пожара в наркологической клинике — неосторожное обращение с огнём и неисправность в электрооборудовании, — сообщил источник в экстренных службах города.

По информации ТАСС, также 12 человек было эвакуировано из подъезда жилого дома, в том числе один ребёнок. Для обогрева эвакуированных на место происшествия направлен автобус.

Как писал NEWS.ru ранее, в столице Ливана в строящемся торговом комплексе вспыхнул крупный пожар.