https://static.news.ru/photo/903ae48a-5f7f-11ea-8638-fa163e074e61_660.jpg Станислав Богданович Фото: Петрокрс/wikimedia.org

Чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович 1993 года рождения погиб в Москве, отравившись «веселящим» газом. Об этом 5 марта журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

Также в квартире одного из домов по улице Кастанаевская в столице обнаружено тело профессиональной шахматистки, 18-летней Александры Вернигоры.

Второй погибший от «веселящего» газа — украинский шахматист Станислав Богданович, 1993 года рождения. Он занимал второе место по шахматам на чемпионате Европы среди юношей до 12 лет. Богданович также был чемпионом Украины среди юношей до 18 лет и чемпионом Украины по быстрым шахматам, — передаёт ТАСС слова источника.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов обнаружили два трупа в Москве. Тела девушки и парня с пакетами на головах оказались на Кастанаевской улице.

Трупы нашёл отец девушки.