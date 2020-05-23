Бывший заложник рассказал о психосеансе с захватчиком банка в Москве

https://static.news.ru/photo/a083768e-9d43-11ea-8f03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москвич Фёдор Пименов, ставший заложником во время захвата одного из отделений Альфа-банка в столице, заявил, что смог «заболтать» агрессивного злоумышленника. По его словам, пригодились знания, которые он приобрёл, читая книги по психологии.

Он забаррикадировал дверь, и я начал практиковать с ним свои психологические наклонности, почерпнутые из книг. Заговорил, заболтал и выяснил, что у него немножечко с головой не в порядке... было довольно эпично, — вспомнил бывший заложник в интервью RT.

Пименов добавил, что мужчина вёл себя нервно, но было видно, что он не хотел кому-то навредить или что-то взять. Успокоить захватчика помогла беседа.

Со всеми его вопросами и возражениями мы поработали, провели маленький психологический сеансик. Как я понял, у него было много событий в жизни, — отметил Пименов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что складной нож и две упаковки лапши быстрого приготовления нашли в рюкзаке у мужчины, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы. В полиции предполагают, что у злоумышленника может не быть определённого места жительства.