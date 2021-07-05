Бывший игрок ЦСКА сорвался с высоты 15-го этажа

Бывший игрок ЦСКА Георгий Сомхишвили трагический погиб, упав с высоты 15-го этажа в Москве. Происшествие случилось на севере столицы на улице Михайловская, сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, футболист перелез на общий балкон и сидел там некоторое время, уткнувшись в телефон. Через несколько минут он сорвался вниз. По факту смерти 35-летнего игрока проводится проверка.

Уточняется, что Георгий Сомхишвили начал играть в футбол с детства. Он впервые вышел в составе ЦСКА в сезоне 2001–2003 и оставался с клубом вплоть до 2010 года. Потом он заключил контракт с футбольным клубом «Газпром-Югра» и после половины сезона ушёл в «Мытищи». В 2007 году спортсмен провёл два матча по мини-футболу в составе сборной России. Также Сомхишвили был защитником ФК КПРФ.