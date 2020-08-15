Большегруз протаранил маршрутку и несколько легковушек под Смоленском

Восемь человек пострадали в результате массового ДТП под Смоленском. Там столкнулись несколько автомобилей и автофургон.
Инцидент произошёл на на 206-м километре автотрассы М-1 в Вяземском районе, на повороте к деревне Туманово. Сообщение об аварии поступило спасателям в 11:56, сообщили в региональном главке МЧС.
По данным информагентства «О чём говорит Смоленск», в ДТП
Обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранительным органам.
Сейчас на месте аварии работают правоохранители и медики. Пострадавшим оказана первая помощь на месте, после чего они были отправлены в больницу. По предварительным данным, детей среди раненых нет.
Движение по трассе в сторону Смоленска после ДТП было перекрыто.
Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, мужчина сбил инспектора ГИБДД, а затем протащил полицейского за автомобилем, проехав так около 700 метров.
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