Большегруз протаранил маршрутку и несколько легковушек под Смоленском

https://static.news.ru/photo/cfc1542c-dee6-11ea-95c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь человек пострадали в результате массового ДТП под Смоленском. Там столкнулись несколько автомобилей и автофургон.

Инцидент произошёл на на 206-м километре автотрассы М-1 в Вяземском районе, на повороте к деревне Туманово. Сообщение об аварии поступило спасателям в 11:56, сообщили в региональном главке МЧС.

По данным информагентства «О чём говорит Смоленск», в ДТП участвовали большегруз, маршрутное такси и несколько легковых автомобилей. В общей сложности, уточняет РЕН ТВ, пострадали пять транспортных средств. Как пишут в социальных сетях очевидцы, фура по неизвестной пока причине протаранила остальные машины.

Обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранительным органам.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители и медики. Пострадавшим оказана первая помощь на месте, после чего они были отправлены в больницу. По предварительным данным, детей среди раненых нет.

Движение по трассе в сторону Смоленска после ДТП было перекрыто.

Ранее в Санкт-Петербурге, как писал NEWS.ru, мужчина сбил инспектора ГИБДД, а затем протащил полицейского за автомобилем, проехав так около 700 метров.