Бездомный щенок спас пропавшего мальчика в Уссурийске

Бездомный щенок стал спасением для девятилетнего мальчика. который потерялся в Уссурийске. Ребёнок ушёл из дома гулять и не вернулся, обеспокоенная мать обратилась в полицию, сообщает «МВД Медиа».

По словам женщины, её сын никогда не уходил из дома допоздна. До полуночи она пыталась разыскать его сама, но после обратилась за помощью к полицейским. Сотрудники правоохранительных органов тщательно проверили все места, где мог находится ребёнок, включая чердаки и подвалы.

Спустя несколько часов участковый и оперативник нашли школьника. Он находился в заброшенном доме, где спал в обнимку с бездомным щенком на диване. Выяснилось, что мальчик загулялся, не заметил, как стало темно, и побоялся идти домой. Он побоялся, что родители будут его ругать, и заночевал в заброшенном доме.

Ранее сообщалось, что пропавшую школьницу из Нижневартовска ищут в ХМАО. Девочка ушла из дома 6 октября и до сих пор не вернулась.