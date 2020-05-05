Беременная москвичка частично потеряла память из-за упавшего на неё дерева

https://static.news.ru/photo/57c970dc-8ef8-11ea-ab7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дерево рухнуло на беременную женщину после удара молнии на Ленинском проспекте в Москве.

Жительница столицы гуляла с ребёнком и собакой. Удар молнии сломал дерево, а крупная ветка упала прямо женщине на голову, из-за чего она потеряла сознание. Гулявший с пострадавшей малыш позвал на помощь прохожих, передаёт РЕН ТВ.

В настоящий момент женщина находится в больнице, её осматривают медики. По предварительным данным, москвичка из-за случившегося не может вспомнить некоторые обстоятельства своей жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что четырёхлетний ребёнок скончался в Москве в результате падения на него дерева. Инцидент произошёл в Гольяновском проезде. Мальчик играл в песочнице на детской площадке. Рядом с ним была мама. В какой-то момент подул сильный ветер, и дерево упало на малыша. Спасти его не удалось. Он погиб на месте.