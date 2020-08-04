Бейрут объявлен зоной стихийного бедствия после взрыва в порту

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Высший совет обороны (ВСО) Ливана по итогам прошедшего под председательством президента республики Мишеля Ауна экстренного заседания объявил Бейрут зоной стихийного бедствия.

Премьер-министр Хасан Диаб сообщил о возможности введения чрезвычайного положения в столице Ливана на две недели.

Совет обороны принял решение о создании специальной комиссии по расследованию чрезвычайного происшествия, доклад которой должен быть подготовлен в течение ближайших пяти дней, — цитирует ТАСС заявление пресс-службы президента.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра.

Как писал NEWS.ru ранее, Кувейт направит в Ливан срочную медицинскую помощь в связи со взрывом в Бейруте.