https://static.news.ru/photo/e8ad5088-298f-11ea-a221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Камышлов Свердловской области неизвестный напал с оружием на местную автозаправку.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. По его словам, нападавший ранил охранника из оружия, похожего на автомат Калашникова. На голове у злоумышленника была балаклава.

Пострадавший доставлен в срочном порядке в больницу, где ему врачи оказывают необходимую помощь, — передаёт РИА Новости слова Горелых.

После нападения злоумышленник скрылся в сторону местного кладбища. В город направлена дополнительная усиленная следственно-оперативная группа из Екатеринбурга. Сотрудники правоохранительных органов проверяют ранее судимых, а также склонных к подобным действиям людей на предмет причастности к этому преступлению.

NEWS.ru писал о том, что в татарском городе Нижнекамск во время новогоднего корпоратива один из участников напал на аниматора, который был в костюме панды.